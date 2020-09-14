Оскорблённые нападками блогера чиновники из администрации Вологды обратились в полицию

Вологодская полиция вызвала на допрос в качестве подозреваемого местного блогера Евгения Доможирова в рамках дела об оскорблении представителей власти (ст. 319 УК РФ).

У себя в Twitter Доможиров опубликовал фотографию повестки. В городе он занимался освещением протестов против вырубки сквера на Ярославской улице: там власти намереваются возвести детсад. Противники застройки часто апеллировали к тому обстоятельству, что зеленая зона, высаженная ветеранами ВОВ, является "последним оазисом в районе". В августе, напомним, один из местных жителей, участвовавший в очередной акции, во время задержания ударился головой и на следующий день скончался в отделе полиции.

По словам Доможирова, он попал в поле зрения правоохранителей из-за опубликованного в YouTube ролика под названием "Уничтожают. Как настоящие фашисты".

В видео он перечисляет имена сотрудников администрации, в том числе - мэра Вологды Сергея Воропанова, и говорит, что они якобы "безжалостно уничтожают всю эту память и лицемерно говорят о том, что они выступают за победу". "Все эти люди, ну, действительно, настоящие оккупанты", - полагает блогер.

Доможиров добавил, что именно чиновники из городской администрации и подали на него заявление в полицию.