ВЦИОМ: Каждый четвертый россиянин не верит, что Россия станет великой сверхдержавой

Каждый четвертый опрошенный социологами ВЦИОМ россиянин (26%) полагает, что в ближайшем будущем Россия не станет великой сверхдержавой. В то же время 29% респондентов прогнозируют, что страна "возвеличится" в ближайшие 15-20 лет, а 37% считают, что она уже такой и является. Результатами социологического изыскания делится ТАСС.

Каждый десятый россиянин (10%) думает, что РФ не следует стремиться ни к каким глобальным изменениям, ещё 6% уверены, что государство должно лидировать лишь на постсоветском пространстве. Опрошенные пришли к выводу, что сегодня Россия должна в первую очередь повышать уровень жизни граждан (12%), развивать социальную политику (11%) и налаживать мирные дипломатические взаимоотношения с другими странами, не влезая в конфликты и не тратя огромные госсредства на вооружение и армию (10%). 9% настаивают, что первостепенной задачей РФ должно стоять развитие бизнеса.

Опрос был проведен 2 сентября. В нём поучаствовали 1600 россиян старше 18 лет.