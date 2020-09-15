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12:33

Волков о заявлении Нарышкина по Навальному: У Путина это не в первый раз так: кто накосячил - того и отправляют позориться публично

фото ЗакС политика Волков о заявлении Нарышкина по Навальному: У Путина это не в первый раз так: кто накосячил - того и отправляют позориться публично

Соратник Алексея Навального Леонид Волков высказался о заявлении руководителя Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, публично сегодня отчитавшегося, что на момент отправки политика из России в Германию в его организме ни одна локальная лаборатория не нашла никаких ядов.

Иронично Волков заметил, что исходя из слов Нарышкина, отныне смело можно утверждать, что при университетской больнице "Шарите" скоро будет защищена не одна диссертация на тему вроде: "Применение боевых ядов семейства Новичок для лечения комы, индуцированной приступом панкреатита". 

Нарышкин, в свою очередь, сообщил, что раз на момент вылета в организме оппозиционера токсинов выявлено не было, то у него имеется "много вопросов к немецкой стороне". Волков на это заметил, что тогда получается "абсолютно здорового человека (только в коме) вывезли из России, там отравили "Новичком", и он пришел в себя" - чем, считает он, не повод садиться за написание сенсационных диссертаций.

"А вообще говоря, у Путина это не в первый раз так: кто накосячил - того и отправляют позориться публично, в качестве наказания. Как это было с "Петровым" и "Бошировым". Раз сейчас Нарышкин взял на себя роль главного публичного клоуна, ну, значит, это очень намекает на то, что Навального травили не какие-то абстрактные криворукие чепиги, а конкретно СВРовские криворукие чепиги", - пришел к выводу Волков.

Навальный впал в кому после того, как ему стало плохо на борту рейса Томск-Москва 20 августа. Несколько дней он находился в больнице Омска, затем его транспортировали в Германию. Немецкая сторона пришла к выводу, что Навального отравили боевым нервно-паралитическим токсином из группы ядов "Новичок". Позднее к аналогичным выводам пришли независимые лаборатории Швеции и Франции.

7 сентября политик начал приходить в себя после медикаментозной комы, сейчас его отключили от аппарата ИВЛ.

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