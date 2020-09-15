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18:52

УФАС отменил торги на реставрацию консерватории на 274,8 млн рублей

фото ЗакС политика УФАС отменил торги на реставрацию консерватории на 274,8 млн рублей

Комиссия управления ФАС по Петербургу отменило четыре закупки на ремонт и реставрацию Санкт-Петербургской консерватории на общую сумму 274,8 млн рублей, сообщили в УФАС.

Жалобы подала ООО "ГласСтрой" на действия ФГКУ "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации". Комиссия в ходе заседания установила, чо во всех четырех закупках фактически отсутствовало актуальное техзадание. То, что было размещено на сайте госзакупок, основывалось на распоряжении КГИОП от 2013 года, но в 2019 году комитет действие этого документа отменил. Поэтому для реставрации в консерватории требовалось новое техзадание, которое сделано не было, пояснили в УФАС.

Жалобы ООО "ГласСтрой" на все четыре закупки признаны обоснованными, все они аннулированы.

фото: Санкт-Петербургская консерватория / Facebook

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