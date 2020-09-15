УФАС отменил торги на реставрацию консерватории на 274,8 млн рублей

Комиссия управления ФАС по Петербургу отменило четыре закупки на ремонт и реставрацию Санкт-Петербургской консерватории на общую сумму 274,8 млн рублей, сообщили в УФАС.

Жалобы подала ООО "ГласСтрой" на действия ФГКУ "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации". Комиссия в ходе заседания установила, чо во всех четырех закупках фактически отсутствовало актуальное техзадание. То, что было размещено на сайте госзакупок, основывалось на распоряжении КГИОП от 2013 года, но в 2019 году комитет действие этого документа отменил. Поэтому для реставрации в консерватории требовалось новое техзадание, которое сделано не было, пояснили в УФАС.

Жалобы ООО "ГласСтрой" на все четыре закупки признаны обоснованными, все они аннулированы.

фото: Санкт-Петербургская консерватория / Facebook