Верховный суд Карелии отложил заседание по делу историка Дмитриева из-за болезни адвоката

Верховный суд Карелии перенес заседание по апелляции на приговор главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву, сообщает "Северо-Запад. МБХ медиа".

Заседание перенесено на 22 сентября. По словам представителя ВС Карелии, оно отложено по ходатайству адвоката Дмитриева Виктора Ануфриева, сообщившего о своей болезни.

Петрозаводский горсуд приговорил Дмитриева к 3,5 годам колонии в июле, признав виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней приемной дочери. Прокуратура запрашивала 15 лет колонии. Дмитриева с 2016 года обвиняли в том, что он якобы делал порнографические снимки своей приемной дочери, которая росла с задержками в развитии: он следил за ее здоровьем и хранил фотографии на компьютере. Позже, когда экспертиза не признала "улики" порнографией, его обвинили в растлении девочки.

Правозащитное сообщество считает дело против него полностью сфабрикованным и политически мотивированным. До того, как стать участником разбирательства, историк обнаружил место массового расстрела политзаключенных в Сандармохе и вёл там раскопки. В то же время карельский Минкульт утверждает, что расстрелянные – это советские военнопленные, погибшие в финском плену.

ЗАКС.Ру накануне приговора подробно рассказывал о деле Дмитриева.