Клиника "Шарите" вернула Пригожину миллион рублей, перечисленный на лечение Навального

Немецкая клиника "Шарите" вернула миллион рублей бизнесмену Евгению Пригожину, который тот перевел на лечение Алексея Навального, говорится в сообщении компании "Конкорд".

"Платеж вернули сегодня. Вероятнее всего по одной из следующих причин: первая - Евгений Пригожин находится под санкциями. Вторая – в случае получения денег, клиника должна будет ему за них отчитаться", - заявили в компании.

"Конкорд" заявил о переводе Пригожиным миллиона рублей на лечение Навального 7 сентября.

7 сентября Навальный начал приходить в себя после комы, в которую впал 20 августа: ему стало плохо при перелете из Томска в Москву. Несколько дней Навальный находился в больнице Омска, затем его транспортировали в Германию. 14 сентября стало известно, что Навальный уже отключен от аппарата ИВЛ и может понемногу самостоятельно вставать с кровати.

Кабмин Германии заявил, что специалисты трех независимых лабораторий подтвердили наличие следов токсина группы ядов "Новичок" в организме Навального. При этом российская сторона утверждает, что в анализах политика следов яда найдено не было.