"Ну разве можно так?": Володин отчитал Терешкову  за отказ уйти на удаленку

Депутат Госдумы Валентина Терешкова пришла на заседание нижней палаты парламента в среду, 16 сентября, несмотря на то, что накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин просил ее перейти на удаленный режим работы, передает РИА "Новости".

"Валентина Владимировна, мы же договаривались. Ну разве можно так по отношению к нам?" - упрекнул Володин Терешкову.

По словам Володина, единственный, кто выполнил просьбу работать в удаленном режиме – Артур Чилингаров. Спикер подчеркнул, что депутаты и избиратели "не простят", если Терешкова и другие пожилые парламентарии заболеют коронавирусом. Попутно Володин призвал и депутата Владимира Ресина работать удаленно.

"Коллеги, ну как же так? Вы что делаете? Ну поработайте дистанционно. У вас же все возможности есть. Понятно, что строители народ мужественный, но здесь каска не поможет, - сказал Володин, затем добавив, - Понятно, не слушаете".

Накануне Володин попросил 83-летнюю Терешкову и 80-летнего Чилинганова работать удаленно, поскольку они входят в группу риска по коронавирусу. Представитель Терешковой тогда заявил, что экс-космонавт благодарна спикеру за заботу. Пока известно о порядка 50 депутатах, переболевших коронавирусом, массово их будут тестировать в течение этой и следующей недели.

фото: Госдума