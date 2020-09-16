Правительство Ленобласти хочет запустить скоростную электричку до Гатчины

Руководство Ленинградской области намерено добиться от РЖД введения специальной скоростной электрички, которая курсировала бы между Балтийским вокзалом и Гатчиной. В планах чиновников - запуск поезда, работавшего бы "челночным" методом и тратившего бы на поездку в одну сторону до получаса, о чем говорится на официальном сайте регионального правительства.

"Таким образом мы повысим транспортную доступность столицы Ленинградской области, обеспечив жителей выездом в Санкт-Петербург не только по Киевскому шоссе, но и по железной дороге", - считает губернатор Александр Дрозденко, которому удалось победить оппонентов на выборах в прошедшее воскресенье с разгромным счетом.

Отметим, что сегодня же, 16 сентября, Дрозденко объявил о планах до конца нынешнего года закрепить в уставе области за Гатчиной столичный статус. До сих пор столица региона была "плавающей".