Благоустройство береговой полосы на Юго-Западе вошло в бюджет на 2021 год

Берег Финского залива вдоль Балтийского бульвара станет частью программы благоустройства, предусмотренной бюджетом Петербурга на 2021 года. Об этом сообщили в региональном отделении ЛДПР, представители которого занимались проблемой "дикой" береговой полосы между улицами Маршала Захарова и Маршала Казакова. Положительный ответ на соответствующий запрос дал профильный вице-губернатор Николай Бондаренко. По его данным, первый этап работ по благоустройству стартует в начале следующего года, а завершиться создание набережной должно не позднее 2022-го.

К проблеме ранее привлекал внимание петербургский депутат из Государственной думы Василий Власов, которого беспокоило отсутствие на пляже доступной среды для маломобильных граждан.

Берег Финского залива в Красносельском районе – одна из болезненных тем последних месяцев для городских активистов. Жители "Балтийской жемчужины" и окрестных высоток месяцами пытаются защитить полюбившийся им Жемчужный пляж от прокладывания автомобильной трассы.

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