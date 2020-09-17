Главу Петроградского района попросили выделить место под мемориал погибшим медикам

Депутат Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский 17 сентября обратился к руководителю Петроградского района Ивану Громову с просьбой рассмотреть возможность установить мемориал медработникам, погибшим от COVID-19.

Парламентарий считает, что подходящим местом для стены памяти станет участок на набережной реки Карповки напротив дома № 5.

"В настоящее время там находится скамейка в виде разомкнутого овала с бетонным основанием. Полагаю, что деревянное покрытие скамейки можно снять и смонтировать на существующем основании легкую металлическую конструкцию, на котором могли бы разместиться фотографии погибших медиков", - написал Вишневский.

Ранее стало известно, что действующий народный мемориал напротив комитета по здравоохранению на улице Малой Садовой будет демонтирован ориентировочно 3 октября. Под него приспособили строительный забор, который простоит пока продолжаются работы по ремонту фасада стоящего рядом дома.

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