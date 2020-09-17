Двух сотрудников ФБК вызвали на опрос по делу об отравлении Навального

В столичный офис Фонда борьбы с коррупцией сегодня днем приходили работники транспортной полиции для того, чтобы вызвать сотрудников штаба Илью Пахомова и Марию Певчих на опрос, поскольку они сопровождали Алексея Навального в его поездке в Сибирь, поделился с Reuters директор ФБК Иван Жданов.

В беседе Znak.com Жданов добавил, что уголовное дело по факту отравления оппозиционера правоохранители до сих пор не возбудили. Опрос должен пройти в рамках доследственной проверки.

Напомним, Навальный впал в кому после того, как ему стало плохо на борту рейса Томск-Москва 20 августа. Несколько дней он находился в больнице Омска, затем его транспортировали в Германию. Проведя ряд исследований, немецкая сторона отчиталась, что, согласно полученным результатам, Навального отравили боевым нервно-паралитическим токсином из группы ядов "Новичок". Позднее к аналогичным выводам пришли независимые лаборатории Швеции и Франции.

Из комы политик начал постепенно выходить ещё 7 сентября. Несколькими днями ранее его отключили от аппарата ИВЛ - на следующий день он впервые самостоятельно вышел на связь, рассказав о своём самочувствии.