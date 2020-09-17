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19:48

Гудков считает новое задержание Пивоварова местью за успешные для "Открытки" выборы

фото ЗакС политика Гудков считает новое задержание Пивоварова местью за успешные для "Открытки" выборы

Оппозиционер Дмитрий Гудков однозначно отреагировал на задержание у стен спецприемника своего политического союзника Андрея Пивоварова, только что отбывшего две недели административного ареста. Для него это ответ власти на тот нежелательный для нее результат, который оппозиция в лице Гудкова и Пивоварова показала на завершившихся 13 сентября региональных выборах. Других насущных причин для столь демонстративного преследования политика прямо у стен изолятора он не видит.

"Второе подряд задержание Андрея Пивоварова за вымышленный "митинг" – это месть за 60 мандатов, полученных в минувшее воскресенье поддержанными "Открыткой" кандидатами. Угроза "дадинской" статьей становится универсальным ответом власти на попытку участия в выборах", - написал Гудков в Facebook.
 
Отметим, что ни при задержании, ни в полицейском автобусе Пивоварову так и не объяснили, за что его вновь лишили свободы и куда везут.
 
"Думаю после 14 дней отдыха в спецприемнике Мневники, мне предложат ещё столько на таком же курорте", - гласит последний пост политика в микроблоге.
 
Как сообщает Telegram-канал "Открытка", на него составили протокол по "митинговой" статье 20.2 КоАП, после чего оставили на ночь в полицейском отделе столицы. Свой предыдущий арест он отбывал за якобы помехи, созданные прохожим при сборе подписей против поправок в Конституцию.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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