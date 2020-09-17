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17:43

Андрея Пивоварова задержали на выходе из спецприемника

фото ЗакС политика Андрея Пивоварова задержали на выходе из спецприемника

Исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова задержали при выходе из спецприемника, сообщил сам Пивоваров ЗАКС.Ру. Он рассказал, что к нему подошли сотрудники полиции в форме и за руку отвели в автомобиль правоохранительных органов. Они не представились и не пояснили причину задержания, уточнил Пивоваров.

Также ему не говорят, куда именно везут, добавил исполнительный директор "Открытой России". По его мнению, машина движентся куда-то в центр Москвы. 

Напомним, Пивоварова задержали 3 сентября, на следующий день его арестовали на 14 суток. Причина - нарушение организатором порядка проведения акции, создавшее помехи движения транспорта и пешеходов (ч. 3 ст. 20.2 КоАП) во время сбора подписей под иском против поправок в Конституцию. До задержания исполнительный директор "Открытой России", также являясь координатором кампании "НЕТ!", подал со своими сторонниками иск в Верховный суд против поправок в Конституцию. Позже суд отказал в принятии заявления. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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