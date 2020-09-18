Бывшего защитника Ефремова Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса

Совет адвокатской палаты Северной Осетии на год лишил адвокатского статуса Эльмана Пашаева, представлявшего интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП со смертельным исходом, информирует РИА "Новости". Запрет на ведение деятельности накладывается сроком на 1 год.

О том, чтобы защитник был упразднён в занимаемом "чине", ранее ходатайствовал Минюст. В министерстве ранее поясняли, что данное решение было принято постфактум заявлений Пашаева и представлявшего сторону потерпевших Александра Добровинского на резонансном процессе, поскольку они содержали "признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвокатов", а также проявляли "пренебрежительное отношение к правилам адвокатской профессии и <...> игнорирование корпоративной дисциплины, этики и нравственности".

Напомним, Ефремов, получивший 8 лет колонии в рамках дела о ДТП, заявлял ранее, что Пашаев, получивший за свои услуги, по разным данным, порядка 10 млн рублей, его "подставил".

"Я не ожидал такого приговора. Адвокат меня „подставил" на эти восемь лет. Он обещал одно, а получилось другое", - сокрушался Ефремов после приговора.