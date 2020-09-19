Как в Петербурге прошла акция солидарности с народом Беларуси

В Петербурге 19 сентября у посольства Республики Беларусь прошла акция солидарности с гражданами соседней страны. Люди пели песни, угощали друг друга пирогами и фруктами и возложили цветы к мемориалу у дверей посольства. Административный штраф получил только один человек - посигналившая собравшимся автолюбительница.

Акция у белорусского посольства в Петербурге прошла спокойно: ни задержаний, ни требований разойтись. У здания собралось около 50-60 человек, позже их численность выросла до 100, но затем снова упала - на улице под пронизывающим ветром остались самые стойкие.

В августе в Беларуси прошли выборы президента. По официальным данным, победил на них действовавший глава государства Александр Лукашенко. Белорусы с такими результатами не согласились и вышли на протесты, которые продолжаются до сих пор.

Собравшиеся у посольства Беларуси в Петербурге развернули большой протестный белорусский бело-красно-белый флаг и закрепили его на ограждении, которым разделили проезжую часть дороги от пешеходной. Несколько людей такие же флаги поменьше обернули вокруг себя, символы белорусского протеста красовались на одежде и аксессуарах людей: у кого-то шапочка с гербом, у кого-то белые ленты на запястье. Позже люди выстроились вдоль ограждения в "цепь солидарности".

Одна из девушек, которая обернулась в двухцветный флаг, Жанна, рассказала ЗАКС.Ру, что она из Минска и после президентских выборов каждый вечер приходит к посольству, чтобы поддержать своих сограждан.

- Все мы просто хотим, чтобы в Минске скорее прекратился беспредел. Нет закона, силовики не следуют законам - они ходят в гражданском, забирают людей во дворах, из квартир: уже 80 политзаключенных, - заявила девушка.

У посольства люди пели белорусские песни "Купалiнка", "Тры Чарапахi", "Калыханка" и песни на русском языке. Например, "Перемен" Цоя, которая стала символом протеста в соседней стране. Несколько человек принесли с собой пироги, фрукты, мед и чай, которыми делились с единомышленниками. Раздавали и цветы: гвоздики, ромашки, хризантемы.

Их люди потом по очереди возложили к самодельному мемориалу у входа в посольство. На окно у двери повесили бело-красно-белый флаг и положили фотографии погибших и пострадавших во время протестов людей.

Чуть в стороне от основной группы собравшихся "Молодежное Яблоко" организовало пикетную очередь. У них полицейские только проверили документы и никаких претензий к акции не предъявили. Сотрудники правоохранительных органов вообще не трогали собравшихся: ходили между ними, снимали на видео, проверяли документы у пикетчиков и все. Требований разойтись в громкоговоритель, как это обычно бывает, не звучало. Но автозаки за углом все же стояли.

Зато досталось автолюбительнице Сабине, которая посигналила, когда проезжала мимо посольства. Сразу после этого за ней погнались сотрудники ДПС и остановили за поворотом. Девушка сообщила ЗАКС.Ру, что решила выразить поддержку собравшимся, поэтому посигналила. Полицейские же заявили ей, что этого делать не следовало, уточнила Сабина. К девушке и сотрудникам правоохранительных органов поспешили несколько активистов, они уговаривали полицейского не выписывать штраф, а просто отделаться предупреждением, но ДПСник был непреклонен. Он выписал Сабине штраф в 500 рублей за использование звукового сигнала вне опасной дорожной ситуации (ст. 12.20 КоАП).

текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников