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13:05

Стрелявшего в отдыхавшую на озере семью экс-единоросса выпустили из СИЗО

фото ЗакС политика Стрелявшего в отдыхавшую на озере семью экс-единоросса выпустили из СИЗО

Городской суд Приозерска счел, что бывшего муниципала-единоросса Илью Русинова, обвиняемого в покушении на убийство, можно отпустить из изолятора, уведомляет 47news.

Как уточнила адвокат пострадавших Анна Калинина, Русинову в качестве меры пресечения назначили запрет определенных действий, а именно - посещать массовые мероприятия, выходить из дома по ночам и свободно пользоваться телефоном. 

Русинов открыл огонь из ружья по отдыхавшей на озере семье 20 июня: ему показалось, что они слишком приблизились к его владениям. В результате тяжело была ранена женщина, которой предстоит уже шестая операция.

Русинова в свою очередь сразу же исключили из "Единой России". В прошлом созыве он являлся депутатом петербургского МО "Измайловское".

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