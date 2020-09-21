СМИ: Эксперты не нашли следов яда на личных вещах Навального

На личных вещах Алексея Навального не было найдено следов отравляющих или опасных веществ, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, в личных вещах политика "никаких опасных, запрещенных, отравляющих, иных веществ или их следов не обнаружено".

В управлении на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу заявили, что продолжают доследственную проверку. По словам правоохранителей, они опросили более 200 человек по делу, в том числе людей, которые могли контактировать с Навальными, и пассажирами того рейса, на котором ему стало плохо.

Источник заявил, что "пока оснований для возбуждения дела нет", и в рамках проверки следователи должны опросить самого Навального. Для этого в Германию был направлен запрос, также запросы направлены во Францию и в Швецию.

Навальный ранее опубликовал в Instagram пост, в котором потребовал вернуть ему вещи. Он считает, что на одежде могли остаться следы яда.

7 сентября Навальный начал приходить в себя после комы, в которую впал 20 августа: ему стало плохо при перелете из Томска в Москву. Несколько дней Навальный находился в больнице Омска, затем его транспортировали в Германию. 14 сентября стало известно, что Навальный уже отключен от аппарата ИВЛ и может понемногу самостоятельно вставать с кровати.

Кабмин Германии заявил, что специалисты трех независимых лабораторий подтвердили наличие следов токсина группы ядов "Новичок" в организме Навального. При этом российская сторона утверждает, что в анализах политика следов яда найдено не было.