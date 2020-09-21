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16:54

Суд удалил Шестуна из процесса из-за его голодовки

фото ЗакС политика Суд удалил Шестуна из процесса из-за его голодовки

Подольский горсуд удалил из процесса бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна из-за его голодовки, сообщила жена Шестуна Юлия.

Шестун держит голодовку более месяца, с 18 сентября он объявил сухую голодовку. На заседании 21 сентября он не смог выйти из камеры в конвойном помещении, и конвоиры по указанию судьи принесли его взал на стуле.

Шестун попросил исполнить его требования: он недоволен графиком заседаний и отсутствием возможности на подготовку для защиты. После этого Прокурор потребовала удалить его из зала до окончания судебного заседания, а судья в итоге решила удалить его до окончания прений сторон.

"То есть, в ближайшие месяцы дело Шестуна будет рассматриваться без участия Шестуна и он не сможет участвовать в допросах свидетелей и защищать себя. Стоит отметить, что на данный момент не опрошена и треть свидетелей обвинения", - пояснила Юлия.

Адвокат Людмила Сметанина назвал удаление Шестуна из процесса "вопиющим примером грубого нарушения" ст. 6 Европейской конвенции (право на справедливое суденое разбирательство). По ее словам, судья указала, что по ходатайству Шестуна он будет возвращен зал при устранении причин удаления, но что именно это за причны, не уточнялось.

"Постановление не мотивировано и не справедливо. Удаление Шестуна из зала суда в условиях отсутствия каких-либо нарушений с его стороны порядка в суде существенно нарушает его право на защиту, лишает его возможности допрашивать показывающих против него свидетелей, давать показания, участвовать в исследовании доказательств. Защита обязательно будет его обжаловать", - сказала Сметанина.

С середины 2018 года Шестун проходит по уголовному делу о многомиллионных махинациях с земельными участками: следствие считает, что он незаконно передал в собственность юрлицу участок по льготной цене. Сам Шестун настаивает на том, что дело полностью сфабриковано.

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