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21 сентября, 17:49

Путин повысил зарплату судьям на 3%

фото ЗакС политика Путин повысил зарплату судьям на 3%

Президент Владимир Путин подписал указ о повышении окладов судей на 3%, документ опубликован на портале правовой информации.

Оклады судьям повысят в 1,03 раза с 1 октября. Это затронет судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юристикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей.

Решение принято "в целях обеспечения социальных гарантий судьям, полное и независимое осуществление правосудия".

В конце августа Путин также повысил зарплаты на 3% чиновникам,генпрокурору и главе Следственного комитета. 3% – это показатель инфляции за 2019 год.

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