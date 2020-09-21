Сбербанк сменит логотип и проведет ребрендинг на 300 млн долларов

Сбербанк меняет логотип на сине-желтый с зеленой галкой, сообщает РИА "Новости".

В новом логотипе останется сокращенное название – "Сбер". Лого представляет собой градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и названием рядом, выполненным в зеленом цвете.

По данным агентства, эмблему банка сняли со стены головного офиса Сбербанка на минувшей недели. Источник сообщил, что новое лого представят 24 сентября. Старший менеджер департамента управления рисками "Делойт СНГ" Сергей Гришунин оценивал возможную стоимость ребрендинга банка минимум в 300 млн долларов.

Из названия большинства компаний экосистемы уберут слово "банк". Так, лизинговая компания теперь называется "СберЛизинг". По словам источника, у каждой компании будет свой собственный цвет.