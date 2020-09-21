Суд отложил рассмотрение дела о лишении мандата мундепа МО "Морские ворота"

Кировский районный суд 21 сентября провел заседание по иску бывшего муниципального депутата МО "Морские ворота" Сергея Виниченко к мунсовету, который лишил его мандата. Комитет территориального развития направил в совет письмо о том, что мундеп якобы не сдал вовремя декларацию о доходах.

Виниченко рассказал ЗАКС.Ру, что на заседании суда ответчики представили свою позицию.

- Упирают на то, что на основании письма из комитета совет имеет право ставить вопрос о лишении меня полномочий, - сообщил экс-мундеп.

Он с этим не согласен и уверен, что письмо комитет направить мог, но для лишения мандата этого не достаточно. Виниченко добавил, что рассмотрение дела перенесено на 6 октября.

Совет МО "Морские ворота" снял полномочия с Виниченко летом 2020 года, когда мундеп находился в отпуске. Сам депутат заявил, что декларацию о доходах отправил в положенный срок.

София Саттарова