Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Муниципал

21 сентября, 19:01

Суд отложил рассмотрение дела о лишении мандата мундепа МО "Морские ворота"

фото ЗакС политика Суд отложил рассмотрение дела о лишении мандата мундепа МО "Морские ворота"

Кировский районный суд 21 сентября провел заседание по иску бывшего муниципального депутата МО "Морские ворота" Сергея Виниченко к мунсовету, который лишил его мандата. Комитет территориального развития направил в совет письмо о том, что мундеп якобы не сдал вовремя декларацию о доходах.

Виниченко рассказал ЗАКС.Ру, что на заседании суда ответчики представили свою позицию.

- Упирают на то, что на основании письма из комитета совет имеет право ставить вопрос о лишении меня полномочий, - сообщил экс-мундеп.

Он с этим не согласен и уверен, что письмо комитет направить мог, но для лишения мандата этого не достаточно. Виниченко добавил, что рассмотрение дела перенесено на 6 октября. 

Совет МО "Морские ворота" снял полномочия с Виниченко летом 2020 года, когда мундеп находился в отпуске. Сам депутат заявил, что декларацию о доходах отправил в положенный срок. 

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

10 сентября, 20:19 Горсуд признал незаконными требования об удалении публикаций ЗАКС.Ру о бывшем мундепе

10 сентября, 16:56 Петербургский суд не стал разрешать митинг в поддержку Навального

10 сентября, 13:31 Горсуд оставил в силе штраф пострадавшему на избирательном участке журналисту Френкелю

9 сентября, 18:56 Суд допрашивает свидетелей по делу бывшего вице-губернатора Оганесяна

8 сентября, 20:28 Суд признал незаконными действия полицейских, прервавших пикет активиста Мусина

26 августа, 13:11 Петербургского интернет-борца с мусульманами оштрафовали на 10 тысяч рублей

24 августа, 10:57 Суд наказал петербурженку за звонок о ложном минировании Кировского завода

20 августа, 15:40 Горсуд оставил в силе штраф стоявшему в протестной очереди депутату города Пушкин

18 августа, 14:50 Председателю "Открытой России" отменили штраф за возложение цветов и демонстрацию Конституции

18 августа, 13:35 Горсуд признал незаконным уже отбытый арест пикетчика, критиковавшего президента

Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:54 Дмитриева раскритиковала законопроект об изъятии любого жилья под реновацию в России

20:29 Путин поручил организовать в Росгвардии военно-политическую работу

19:55 Минюст объяснил ликвидацию "России будущего"

19:23 Оксана Дмитриева просит Роспотребнадзор проверить бассейны в Петербурге

19:01 Муниципал: Суд отложил рассмотрение дела о лишении мандата мундепа МО "Морские ворота"

18:58 Сбербанк сменит логотип и проведет ребрендинг на 300 млн долларов

18:25 Координатора "Открытой России" оштрафовали за пикет в поддержку Азара

17:49 Путин повысил зарплату судьям на 3%

17:47 Депутаты Петербурга предложили давать деньги всем российским донорам за сдачу крови

17:27 Беглов поздравил болельщиков "Зенита" с 40-летием фанатского движение

16:54 Суд удалил Шестуна из процесса из-за его голодовки

16:29 СМИ: Эксперты не нашли следов яда на личных вещах Навального

15:54 Верховный суд ликвидировал "Россию будущего"

15:25 "Образ вольного музыканта" под угрозой

15:13 Мосгорсуд отказался отпустить Пивоварова из-под ареста

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru