Путин поручил организовать в Росгвардии военно-политическую работу

Президент Владимир Путин подписал указ об организации в Росгвардии военно-политической работы, документ опубликован на портале правовых актов.

Указ вносит поправки в положение о Федеральной службе войск национальной гвардии. Они вступают в силу с 21 сентября. Этим же указом в Росгвардии будет организовано проведение спортивных и физкультурных мероприятий.

В марте глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в ведомстве планируется создать институт военных политруков, передает ТАСС.

"Дальнейшее развитие морально-психологического обеспечения связываем с реализацией проработанных в прошлом году и поддержанных Верховным главнокомандующим предложений по созданию военно-политических органов в войсках", - сказал тогда Золотов.

Также в 2018 году Путин подписал указ о Главном военно-политическом управлении Минобороны. На сайте министерства это управление описывается как предназначенное для организации военно-политической работы в Вооруженных Силах и "реализации государственной политики в области обороны, поддержание в Вооруженных Силах морально-политического и психологического состояния, правопорядка и воинской дисциплины". В его задачи, в числе прочего, входит "организация военно-политической пропаганды и агитации в Вооруженных Силах".