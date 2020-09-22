Губернатор Алтайского края заразился коронавирусом

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заразился коронавирусом и перешел на удаленный режим работы, сообщили в правительстве региона.

По словам представителей краевых властей, тест Томенко дал положительный результат, и с 22 сентября он проходит лечение на дому. Мероприятия с его участием в ближайшие 10-14 дней отменены, Томенко продолжает работу на изоляции. Он призвал жителей края беречь себя, своих близких и соблюдать меры безопасности и профилактики болезни.

В конце июня Томенко уже приходилось уходить на самоизоляцию на неделе. Тогда коронавирусом заразились несколько сотрудников администрации губернатора и правительства края, с которыми Томенко контактировал.

Парой дней ранее коронавирусом заразился губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Он рассказывал, что его болезнь протекает в легкой форме.

Коронавирусом переболели уже ряд глав регионов, а глава Тувы Шолбан Кара-оол был в августе госпитализирован с повторной инфекцией. Также коронавирус перенесли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, несколько членов кабмина, ряд депутатов Госдумы и сенаторов.