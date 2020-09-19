18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:30

Губернатор Саратовской области заразился коронавирусом

фото ЗакС политика Губернатор Саратовской области заразился коронавирусом

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил в своем Instagram, что заразился коронавирусом.

По словам Радаева, его тест на коронавирус оказался положительным, при этом болезнь протекает в легкой форме. Он остается на самоизоляции и продолжает работать в дистанционном режиме.

Коронавирусом переболели уже ряд глав регионов, а глава Тувы Шолбан Кара-оол был в августе госпитализирован с повторной инфекцией. Также коронавирус перенесли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, несколько членов кабмина, ряд депутатов Госдумы и сенаторов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11:14 В России выявлено более 6 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

10:29 Россия возобновляет полеты в Беларусь и еще три страны

18 сентября, 21:19 Смольный продлил запрет на проведение публичных мероприятий

18 сентября, 17:56 Стоимость нового отечественного препарата от COVID-19 будет выше МРОТ

18 сентября, 17:17 Смольный хочет продлить выплаты сотрудникам стационаров за работу с COVID-19

18 сентября, 14:35 Эргашев поведал о симптомах, наблюдаемых после вакцинации препаратом от COVID-19

18 сентября, 12:53 Дмитриева ждет от Эргашева ответов на вопросы о второй волне коронавируса

18 сентября, 10:55 Коронавирус подтвердился у ещё 5905 россиян: плюс 206 - в Петербурге

17 сентября, 18:02 Главу Петроградского района попросили выделить место под мемориал погибшим медикам

17 сентября, 14:45 В Кремле не обсуждают усиления "антивирусных" мер на фоне роста COVID-динамики


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:37 Петербуржцы возложили цветы к посольству Беларуси

17:09 Полицейские оштрафовали посигналившую протестующим у посольства Беларуси водительницу

16:50 Полицейские задержали политолога Соловья после акции "День перемен"

16:24 У здания посольства Беларуси в Петербурге проходит акция солидарности

15:35 Парки и скверы в центре Петербурга закрывают из-за штормового ветра

14:30 Губернатор Саратовской области заразился коронавирусом

13:41 "Ясная дорога, хоть и неблизкая": Навальный рассказал, как он восстанавливается после отравления

12:26 Мишустин поздравил Федерацию независимых профсоюзов России с юбилеем

11:51 "Водоканал" восстановит пять фонтанов в Петербурге до конца года

11:14 В России выявлено более 6 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

10:29 Россия возобновляет полеты в Беларусь и еще три страны

18 сентября, 21:19 Смольный продлил запрет на проведение публичных мероприятий

18 сентября, 20:53 Митянина подписала соглашение о взаимодействии со Смольным

18 сентября, 20:17 В день туризма петербуржцев развлекут обилием экскурсий

18 сентября, 19:52 По пути на "Стратегию-18" в Петербурге задержали двух активисток

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru