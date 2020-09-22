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10:29

"Десятки миллионов россиян не смогут купить": Миронов недоволен лекарством от коронавируса за 12 тысяч рублей

фото ЗакС политика "Десятки миллионов россиян не смогут купить": Миронов недоволен лекарством от коронавируса за 12 тысяч рублей

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов раскритиковал слишком высокую стоимость препарата от коронавируса "Арепливир" и призвал правительство ввести субсидирование его производства, сообщили представители партии.

Напомним, "Арепливир" накануне начали поставлять в аптеки крупных городов, и его стоимость выше 12 тысяч рублей.

"Почему в аптеках оно стоит дороже 12 тысяч рублей за упаковку? Это же больше величины прожиточного минимума, и это означает, что десятки миллионов россиян не смогут купить лекарство от коронавируса. То есть в некоторые регионы его можно вообще не завозить. Кто посчитает нужным, в Москве купит. Считаю, что так нельзя и это несправедливо. Всё, что связано с коронавирусом, нельзя превращать в бизнес", - заявил Миронов.

По мнению Миронова, если лекарство действительно помогает от коронавируса, то государству следует ввести субсидирование его производства и потом начать контролировать цены в аптеках. "Только так можно будет обеспечить граждан лекарством от опасной вирусной болезни и не позволить спекулянтам наживаться на общей беде", - подчеркнул Миронов.

Лидер "СР" считает, что больницам этот препарат стоит поставлять бесплатно, а в аптеках продавать "по социальной цене".

Разработчики препарата объяснили его стоимость выше прожиточного минимума тем, что потребовалась "мобилизация существенных человеческих и финансовых ресурсов", чтобы выпустить лекарство в течение трех месяцев, передает ТАСС. При этом они заявили, что работают над повышением доступности препарата. В эфире Первого канала разработчики заявили, что препарат "стоит столько, сколько он стоит" и назвали его "самым дешевым в мире, который спасает жизни", передает РИА "Новости".

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