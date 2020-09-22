СМИ: ФСБ задержала бизнесмена по делу экс-главы "Метростроя" Александрова

Оперативники ФСБ и Следственного комитета пришли с обысками в апарт-отель "Кристалл" в Репено и задержали предпринимателя из Азербайджана по фамилии Керимов, связанного с делом в отношении экс-главы "Метростроя" Николая Александрова, пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на источники.

По данным издания, Следственный комитет по Петербургу возбудил в отношении предпринимателя дело по ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), которое касается дела "Метростроя". Сообщается, что он якобы предложил Александрову прекратить его уголовное дело за 300 млн рублей.

Николай Александров в конце 2019 года был арестован по делу о хищении, сейчас он под домашним арестом, с должности гендиректора "Метростроя" его сняли в феврале 2020-го. По версии следствия, дело о растрате связано с поставками щебня: якобы заказанный материал так и не доехал до подрядных работ, а выделенные на него 178 млн рублей Александров поделил со своими подельниками. Сам экс-гендиректор "Метростроя" своей вины не признает.

После Александрова "Метрострой" возглавили выходцы из Смольного. Сначала в феврале на пост утвердили экс-главу комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергея Харлашкина, позже, в сентябре – бывший глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский.

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