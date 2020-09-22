Путин принял отставку собравшегося в Совфед губернатора Евгения Савченко

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Евгения Савченко от должности губернатора Белгородской области, сообщается на сайте Кремля.

О своей досрочной отставке Савченко объявил 17 сентября. Тогда сообщалось, что он собирается стать сенатором. Также 22 сентября депутаты Белгородской облдумы проголосовали за назначение Савченко представителем региона в Совете Федерации, передает ТАСС.

Савченко был последним в России губернатором ельциновской эпохи: он возлавлял Белгородскую область с 1993 года.

17 сентября было несколько сообщений о будущих новичках среди сенаторов. Так, Ленинградскую область будет представлять замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов. Также в Совфед переберутся единороссы из Госдумы Александр Карелин и Григорий Ледков, решившие сдать мандаты.