В Смольном заявили о 99%-й готовности к зиме

Объекты инженерно-энергетического комплекса Петербурга на 99% пригодны к отопительном сезону, заявил председатель комитета по энергетике Андрей Бондарчук на заседании городского правительства 22 сентября.

По его словам, полностью готовы объекты теплоснабжения, а также системы водоснабжения и водоотведения. Хуже всего - на 95% - снегоплавильные и снегоприемные пункты. Бондарчук пообещал, что до 16 октября пункты будут готовы на 100%.

Глава комитета по энергетике напомнил, что в Петербурге с 17 сентября проводится периодическое протапливание зданий. Срок подачи постоянного отопления еще не определен. Бондарчук объяснил, что в комитете пока следят за изменением температуры на улице.

Председатель жилищного комитета Виктор Борщев, в свою очередь, заявил о полной готовности к отопительному сезону жилищного фонда.

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