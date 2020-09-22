Путин присвоил Михаилу Боярскому ордин Почёта за вклад в развитие культуры

Российский глава Владимир Путин наградил российского актёра Михаила Боярского орденом Почёта за его вклад в развитие отечественной культуры и искусства: документ доступен на портале правовой информации.

Кроме того, государственных наград удостоились такие народные артисты России, как Николай Мартон и Петр Семак. Как указывается в распоряжении президента, Мартон получил орден Александра Невского, а Семак - орден Дружбы.

Ранее Путин вручил дизайнеру Артемию Лебедеву медаль ордена "За заслуги перед Отечеством".

фото: gov.spb.ru