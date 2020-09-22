Последний корпус долгостроя ЖК "Новая Каменка" разрешили ввести в эксплуатацию

Петербургский Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию последнего корпуса ЖК "На Королёва" (ранее - ЖК "Новая Каменка"), уведомили в Смольном.

Руководила процессом компания "РосСтрой": долгострой располагается на проспекте Королёва, 61, к. 1, и рассчитан на 486 квартир.

При этом, указывается, что дольщики не единожды сообщали о неудовлетворительном качестве отделочных работ, выполняемых новым застройщиком. В итоге входе проверки инспекция обратила внимание на лифтовое оборудование и благоустройство придворовой территории.

Напомним, ЖК "Новая Каменка" начала возводить компания СУ-155, сдача объекта планировалась во II квартале 2017 года, однако в 2016-м суд признал девелопера банкротом.