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22 сентября, 19:38

Против гендиректора петербургской строительной компании возбудили 24 уголовных дела

фото ЗакС политика Против гендиректора петербургской строительной компании возбудили 24 уголовных дела

Руководитель петербургской строительной компании "Рубеж" стал фигурантом 24 уголовных дел, проинформировали в пресс-службе судебных приставов города.

Бизнесмен систематически обманывал дольщиков: его обязывали выплатить неустойки, однако он проигнорировал данное предписание. Из-за неисполнения решения суда в его отношении и возбудили свыше двух десятков уголовных дел.

"В ходе дознания установлено, что генеральный директор компании-должника, достоверно зная о последствиях неисполнения судебного решения в виде уголовной ответственности, длительное время не исполняла судебные акты", - пояснили в УФССП.

Возбуждение уголовных дел санкционировала прокуратура Московского района.

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