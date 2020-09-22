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22 сентября, 19:54

Le Monde: В разговоре с Макроном Путин заявил, что Навальный мог сам принять "Новичок"

фото ЗакС политика Le Monde: В разговоре с Макроном Путин заявил, что Навальный мог сам принять "Новичок"

Беседуя по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, российский глава Владимир Путин выдвинул предположение, что оппозиционер Алексей Навальный мог сам принять токсин из группы ядов "Новичок", уведомляет газета Le Monde, ссылаясь на собственные источники.

В свою очередь Макрон данный тезис опроверг.

Разговор Путина и французского лидер состояла ещё 14 сентября. По сведениям Le Monde, российский президент нарёк Навального "простым баламутом в интернете" и якобы заявил, что Фонд борьбы с коррупцией шантажирует депутатов и чиновников.

Навальный ранее опубликовал в Instagram пост, в котором потребовал вернуть его одежду, изъятую для исследования отечественными правоохранителями. Он полагает, что вещах могли остаться следы яда, а спецслужбы специально выждали срок, чтобы уничтожить важные улики. В тоже время один из источников ТАСС заявил, что экспертиза следов яда на одежде политика не выявила.

Навальный впал в кому более месяца назад, 20 августа, на борту самолета, возвращавшегося из Томска в Москву. Первичную помощь ему оказали врачи омской инфекционной больницы. После того, как Навального перевезли в берлинскую клинику "Шарите", немецкие специалисты заявили об отравлении политика боевым токсином из рода вещества "Новичок". Российская власть настаивает на том, что отравление не могло произойти на ее территории, и не возбуждает уголовного дела по факту инцидента.

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