"Яндекс" договорился о покупке банка "Тинькофф" за 5,5 млрд долларов

"Яндекс" намерен приобрести TCS Group, в которую входит банк "Тинькофф", информируется в пресс-релизе компании.

Стороны достигли принципиального соглашения, однако окончательные условия сделки будут зависеть от результатов комплексной проверки, разрешений регуляторов и ряда иных процедур.

В "Яндексе" уточнили также, что решение по сделке примет совет акционеров компании.

Сумма сделки - 5,48 млрд рублей: "Яндекс" готов заплатить по 27,64 долларов за каждую акцию "Тинькоффа", что на 8% выше их рыночной стоимости на момент закрытия биржи 21 сентября.

"Тинькофф Банк" занимает 17-е место по объему активов и 13-е по собственному капиталу среди российских банков.