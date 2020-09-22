"Яндекс" договорился о покупке банка "Тинькофф" за 5,5 млрд долларов

"Яндекс" намерен приобрести TCS Group, в которую входит банк "Тинькофф", информируется в пресс-релизе компании.
Стороны достигли принципиального соглашения, однако окончательные условия сделки будут зависеть от результатов комплексной проверки, разрешений регуляторов и ряда иных процедур.
В "Яндексе" уточнили также, что решение по сделке примет совет акционеров компании.
Сумма сделки - 5,48 млрд рублей: "Яндекс" готов заплатить по 27,64 долларов за каждую акцию "Тинькоффа", что на 8% выше их рыночной стоимости на момент закрытия биржи 21 сентября.
"Тинькофф Банк" занимает 17-е место по объему активов и 13-е по собственному капиталу среди российских банков.