Андрей Турчак получит пост первого вице-спикера Совфеда

Бывший губернатор Псковской области, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак станет первым вице-спикером Совета федерации, передает РИА "Новости".

Близкий к аппарату главы государства осведомитель "Коммерсанта" данную информацию также подтвердил.

Текущий вице-спикер Совфеда Николай Фёдоров будет упразднен в должности. При этом, пишет "Ъ", в верхней палате парламента появится ещё один первый вице-спикер и станет им Андрей Яцкин. Кадровая ротация намечена на среду, 23 сентября.

О том, что Фёдоров покинет Совфед, РИА "Новости" уведомлял ещё в июле. Ожидалось, что вместе с ним из госоргана уйдёт сенатор от Татарстана Олег Морозов.

Фото: ТАСС