Адвокат рассказал об отключенном видеонаблюдении в камере Тесака в день его смерти

Перед смертью националиста Максима Марцинкевича (Тесак) в камере СИЗО Челябинска, в которой он находился, не работала система видеонаблюдения, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Михальчика.

"Почему-то в день его смерти в той камере, где содержался Максим, не работала видеокамера. Об этом сказано в материалах проверки, которую ведет СК по факту смерти моего подзащитного", - сказал адвокат.

По словам Михальчика, на месте смерти Марцинкевича найдено "большое количество следов крови". "Каким именно способом Марцинкевич покончил с собой, если это было самоубийство, пока не ясно", - добавил он, отметив, что защита пока не ознакомлена с экспертизой тела, проведенной Следственным комитетом.

Марцинкевича нашли мертвым в СИЗО Челябинска 16 сентября. По версии СК, он покончил с собой, оставив предсмертную записку. Однако родные и адвокаты националиста сомневаются в этой версии, считая, что Марцинкевича могли убить. Пока возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

Марцинкевич сталкивался с проблемами с законом с конца 2000-х годов, последний срок он отбывал за хулиганство и уничтожение чужого имущества. Перед этим его судили за возбуждение ненависти.

фото: Максим Марцинкевич / ВКонтакте