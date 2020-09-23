Власти Ленобласти пообещали трудоустроить на общественные работы 1,8 тысяч человек

Глава комитета по труду и занятости населения Ленобласти Алла Астратова оповестила, что дополнительно к общественным работам в текущем году власти намерены привлечь ещё 800 человек, делится "Деловой Петербург".

Чиновники приглашают к кооперации компании, которые готовы принять сотрудников по направлению из Службы занятости. На каждого трудоустроенного жителя область будет доплачивать 1 МРОТ плюс начисления. На данную программу из федерального бюджета выделено около 41 млн рублей.

Ранее в Ленобласти на общественные работы трудоустроили тысячу человек, 580 из которых - за счёт средств регионального бюджета, который доплачивал работодателям два МРОТ.

Кроме того, заключила Астратова, сегодня в 47 регионе официально зарегистрировано 33 тысячи безработных.