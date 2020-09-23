СК задержал руководителей подрядчика ремонта консерватории им. Римского-Корсакова

Представители центрального аппарата Следственного комитета задержали в Петербурге генерального директора ООО "Меандр" Елену Завадскую и экс-бенефициара компании Евгения Ярмоша и доставили их в Москву, делится "Фонтанка".

В минувшем марте СК приступил к проверке ряда "затянувшихся" проектов реставрации нескольких исторических объектов в Северной столице. После в реконструкции здания консерватории имени Римского-Корсакова, с попеременным успехом идущей уже восемь лет, правоохранители узрели признаки преступления по статье 159 УК РФ (Мошенничество).

Напомним, начиная с июня 2017 года подрядчиком работ по обновлению здания был "Меандр"; спустя 2 года компания разорвала контракт из-за спора вокруг технической документации. Позже организация неудачно пыталась взыскать с заказчика, которым выступало ФГКУ "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации", 145,7 млн рублей.

В июне этого года в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти поступил иск о банкротстве "Меандра".

Параллельно с задержанием руководства "Меандра" российский глава Владимир Путин выступил с заявлением о том, что текущая ситуация с ремонтом здания консерватории скоро "превратится в беду".