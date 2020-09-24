ФСБ отказалось проверять сведения о слежке за Навальным перед отравлением

ФСБ отказалось проводить проверку по запросу московского муниципального депутата Ильи Яшина о слежке за политиком Алексеем Навальным перед его отравлением, сообщил Яшин в Facebook.

В ответе представители силовой структуры заявили, что "оснований для проведения органами федеральной службы безопасности обозначенных в обращении проверок не установлено".

Яшин подал запрос в ФСБ в конце августа, спустя пару дней после отравления Навального. Поводом стала статья в "Московском комсомольце" со ссылкой на источники в силовых структурах, из которой следовало, что силовики следили за Навальным: материал подробно описывал поездку политика в Томск. Яшин называл этот вопрос символическим жестом, не питая "никаких иллюзий по поводу ответа".

На короткий ответ ФСБ потребовался месяц. За это время Навальный успел выйти из комы, в которую впал 20 августа. 23 сентября врачи берлинской клиник "Шарите" выписали его из больницы, теперь политику предстоит реабилитация.

Кабмин Германии заявил, что специалисты трех независимых лабораторий подтвердили наличие следов токсина группы ядов "Новичок" в организме Навального. При этом российская сторона утверждает, что в анализах политика следов яда найдено не было.