Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Писатель Сергей Комков на пресс-конференции "Росбалта" сообщил, что направил заявку в Нобелевский комитет на выдвижение президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира в 2021 году.

По словам Комкова, эта инициаива "давно уже назрела и давно уже перезрела". Он напомнил, что выдвигал Путина на премию мира еще в 2014 году: по мнению писателя, благодаря вмешательству России в военный конфликт в Сирии был "фактически мировой пожар был там потушен".

Обращение в Нобелевский комитет было направлено еще 9 сентября. Напомним, ранее на Нобелевскую премию мира выдвинули политика Алексея Навального. Депутат Николай Антошкин заявил, что для него "странно" видеть кандидатуру Навального: по его мнению, политик "по чьей-то указке старается расшатать общество", "довести, может, до Майдана или до тех событий, которые происходят в Белоруссии". Удивило его и то, что президента США Дональда Трампа тоже выдвинули на эту премию.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выдвижение Путина на премию – "это инициатива тех, кто выдвигает", передает РБК. "Если решение будет принято - прекрасно, нет - тоже замечательно. Здесь трудно что-либо еще сказать", - сказал Песков.