Мундеп попросил Беглова инициировать отставку главы МО "Светлановское"

Депутат-самовыдвиженец МО "Светлановское" Юрий Мазурик 24 сентября направил электронное письмо губернатору Александру Беглову. Он попросил градоначальника направить в их совет свое мнение по вопросу удаления в отставку главы муниципалитета Янины Евстафьевой.

Ранее, 3 сентября, прокурор Выборгского района Павел Данилов направил в совет представление, в котором подтвердил факт нарушения Евстафьевой антикоррупционного законодательства и сообщил, что по закону за это нарушение ее требуется удалить с должности главы. По словам Мазурика, речь идет о сведениях о доходах и имуществе, представленных в комитет территориального развития.

Депутат утверждает, что Евстафьева, будучи руководителем муниципалитета, получала дополнительный доход в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича, не связанный с творческой или преподавательской деятельностью. На сайте вуза она представлена как руководитель группы видеотехнологий научно-образовательного центра "Медиацентр".

Мазурик отметил, что вопрос об удалении главы должны были рассмотреть на очередном заседании, которое согласно регламенту ожидалось 16 сентября. Однако собирать в этот день депутатов не стали.

- Регламент совета требует, чтобы очередные заседания совета назначались, если есть вопросы, требующие рассмотрения. Датой очередного заседания у нас было 16 сентября - третья среда месяца. К 16-му числу у нас было как минимум два вопроса: утверждение исполнения бюджета-2019, публичные слушания по которому мы провели 22 августа, и поступившее 3 сентября представление прокурора района. Но 16 сентября глава уклонилась от назначения заседания, - рассказал мундеп.

Получить оперативный комментарий по поводу озвученной информации от Евстафьевой ЗАКС.Ру не удалось.

Напомним, Мазурик и Евстафьева избрались в совет при поддержке проекта "Умное голосование". Позже оппозиционные депутаты "Светлановского" обвинили Евстафьеву в связях с администрацией Выборгского района - районные чиновники поддержали ее выдвижение на должность главы. Противников главы в какой-то момент поддержали мундепы от КПРФ, которая контролирует большинство мест в совете. Однако позже представители компартии голосовали солидарно с Евстафьевой. Сами они уверяют, что не участвуют в политических интригах и голосуют по тем или иным вопросам так, как считают нужным.

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