18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:25

Законопроект о новом расчете МРОТ и прожиточного минимума хотят внести в ГД до конца недели

фото ЗакС политика Законопроект о новом расчете МРОТ и прожиточного минимума хотят внести в ГД до конца недели

Законопроект о новых правилах расчет прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда будет внесен в Госдуму на этой неделе, передает "Интерфакс" со ссылкой на замглавы Минтруда Андрея Пудова.

По словам Пудова, правительство уже рассмотрело предложенные ведомством поправки, теперь их должна рассмотреть Российская трехсторонняя комиссия. Внести документ на рассмотрение Госдумы планируется в пятницу или в субботу, уточнил чиновник. Планируется, что законопроект рассмотрят одновременно с проектом закона о федеральном бюджете.

Напомним, Минтруд предлагает перейти к расчету прожиточного минимума и МРОТ по процентному соотношению медианного дохода за предшествующий год, а не по потребительской корзине. Пудов отметил, что в 2021 году значение прожиточного минимума может составить 11 653 рубля, а МРОТ – 12 792 рубля.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

14:55 Россия требует от Германии передать данные по Навальному в течение 10 дней

13:58 СМИ: В избиении активиста Виноградова заподозрили четырех судимых любителей бокса

13:23 Смольный: Проблемный ЖК "Новая Каменка" полностью введен в эксплуатацию

12:38 Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

11:50 В Госдуме предложили запретить изымать домашних животных за долги

11:27 СМИ: Минтруд предлагает изменить принцип расчета МРОТ и прожиточного минимума

23 сентября, 20:51 Под Калининградом историческое здание намерены трансформировать под туалет

23 сентября, 20:30 ЕСПЧ зарегистрировал жалобы защитников Шиеса, наказанных за прерванную работу бензовоза

23 сентября, 20:10 Новым сенатором от Коми стала вице-спикер Госдумы Епифанова

23 сентября, 19:45 СК задержал руководителей подрядчика ремонта консерватории им. Римского-Корсакова


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:10 Александровскую больницу перепрофилировали под приём COVID-больных

16:05 Муниципал: 21 петербургский муниципалитет получит дотации из городской казны в 2021 году

15:48 Приставы наложили арест на квартиру Навального в рамках дела о долге перед Пригожиным

15:25 Финансировавший транспортировку Навального в ФРГ глава НКО полагает, что политик будет восстанавливаться ещё месяц

15:00 Дефицит бюджета Петербурга в 2021 году запланирован на уровне 87,2 млрд рублей

14:55 Россия требует от Германии передать данные по Навальному в течение 10 дней

14:25 Законопроект о новом расчете МРОТ и прожиточного минимума хотят внести в ГД до конца недели

13:58 СМИ: В избиении активиста Виноградова заподозрили четырех судимых любителей бокса

13:23 Смольный: Проблемный ЖК "Новая Каменка" полностью введен в эксплуатацию

12:44 Муниципал: Мундеп попросил Беглова инициировать отставку главы МО "Светлановское"

12:38 Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

12:23 ФСБ отказалось проверять сведения о слежке за Навальным перед отравлением

11:50 В Госдуме предложили запретить изымать домашних животных за долги

11:32 В Смольном пообещали ввести мораторий на уничтожение отдельных граффити

11:27 СМИ: Минтруд предлагает изменить принцип расчета МРОТ и прожиточного минимума

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru