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16:05

21 петербургский муниципалитет получит дотации из городской казны в 2021 году

фото ЗакС политика 21 петербургский муниципалитет получит дотации из городской казны в 2021 году

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2021 году планируется выделить 21 одному муниципальному образованию Петербурга. Это следует из приложения к проекту бюджета, опубликованному на сайте комитета финансов.

Средства из городской казны выделят 18 из 21 поселка, расположенного в черте Петербурга. Полностью самодостаточными оказались только поселки Парголово, Шушары и Металлострой. Более того, ожидается, что последний отчислит 82% своих доходов в бюджет города.  

Также дотации Смольного получат муниципальный округ Горелово и пригороды Ломоносов и Зеленогорск. Планируется, что в 2022 году еще одним дотационным муниципалитетом станет город Петергоф. 

Самый большие дотации в 2021 году планируется выделить поселку Лисий Нос - 74,7 млн рублей. Это единственный муниципалитет Приморского района, который не будет направлять часть своих доходов в городской бюджет.

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