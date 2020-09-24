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17:31

Ефремова будет защищать один из лучших в РФ адвокатов, специализирующихся на ДТП

фото ЗакС политика Ефремова будет защищать один из лучших в РФ адвокатов, специализирующихся на ДТП

В дело о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова вступает третий адвокат - Петр Хархорин, делится "Росбалт".

В столичный Пресненский райсуд от его имени поступила новая апелляционная жалоба в защиту деятеля культуры. В пресс-службе судебного ведомства уточнили, что, как и предыдущие новые адвокаты Ефремова - Владимир Васильев и Роман Филиппов - он также просит служителя Фемиды избрать для его подзащитного наказание, не связанное с лишением свободы.

Ранее в СМИ уведомляли, что Хархорин является одним из лучших специалистов в России по делам о ДТП.

Ефремов приговорен к восьми годам колонии: его признали виновным в нарушении правил дорожного движения в нетрезвом состоянии, которое повлекло смерть человека. 8 июня актер не справился с управлением автомобиля, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона – курьер Сергей Захаров – погиб.

 

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