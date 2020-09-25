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9:30

США предлагает ввести новые санкции против РФ из-за отравления Навального

фото ЗакС политика США предлагает ввести новые санкции против РФ из-за отравления Навального

Группа конгрессменов США полагает, что следует учредить новые антироссийские санкции в отношении ряда официальных лиц РФ из-за отравления политика Алексея Навального: соответствующее предложение поступило от сенатора-демократа Криса Кунса.

В документе говорится о том, что в отношении российских чиновников, "причастных к грубым нарушениям международного права", в том числе - к "недавнему отравлению" оппозиционера, необходимо в скорейшие сроки установить ограничения. При этом имена и должности лиц, в отношении которых могут быть введены санкции, в документе не указаны. В числе мер, которые следует принять для "провинившихся" - заморозка активов и отказ в выдаче виз.

Также документ предлагает администрации США определить, нарушили ли российские власти международные соглашения, запрещающие использование химического и биологического оружия, и предоставить отчет о финансовых делах Владимира Путина и его "ближайшего окружения".

Сенаторы настаивают также на активизации отношений с Германией для того, чтобы попробовать убедить их отказаться от строительства газопровода "Северный поток - 2".

Напомним, 23 сентября врачи берлинской клиники "Шарите" выписали Навального из стационара. Всего оппозиционер находился на лечении 32 дня, 24 из которых провёл в коме, "отключившись" 20 августа по пути из Сибири в Москву. В инфекционной больнице в Омске, куда его первично доставили, местные специалисты ничего подозрительного в организме политика не обнаружили, заявив, что причиной его недомогания мог стать диабетический криз.

В то же время чуть позднее немецкие специалисты заявили об отравлении Навального боевым токсином из рода вещества "Новичок". Российская власть настаивает на своей непричастности к инциденту, в связи с чем и не возбуждает уголовного дела по факту произошедшего.

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