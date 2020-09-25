СМИ: Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса

Общественный деятель Ксения Собчак и супруга экс-вице-президента "Роснефти" Игоря Солгаева Елена днём ранее, 23 сентября, вышли из сделки по покупке долей в крабовом бизнесе - в компаниях "Курильский универсальный комплекс" (КУК) и "Монерон", информируют "Ведомости".

Стороны соглашения данные сведения в разговоре с изданием подтвердили. Как уточнил Солгаев, ввиду ареста имущества компаний налоговая так и не смогла их зарегистрировать.

Напомним, компания "Монерон", долю в которой как раз приобрела Собчак, вошла в перечень системообразующих предприятий рыбной отрасли в конце апреля. Как ранее писали "Ведомости", мать телеведущей, сенатор Людмила Нарусова, обратилась к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву с просьбой "поспособствовать" включению 18 сахалинских рыбодобывающих в Ассоциацию рыбохозяйственных предприятий Приморья.

Ещё в начале марта Собчак договорилась о покупке по 40% долей в двух компаниях "Монерон" и КУК. Солгаевой досталось по 10% от обозначенных фирм. Следственный комитет полагает бенефициаром этих компаний "крабового короля" Олега Кана, которого подозревают в организации убийства бизнесмена Валерия Пхиденко. Кан находится в розыске, он покинул Россию в 2018 году.