Навальный поблагодарил российских врачей и пилотов, "подаривших ему дополнительные часы жизни"

Оппозиционер Алексей Навальный выразил благодарность пилотам, оперативно посадившим самолет в Омске сразу после того, как ему стало плохо на борту, а также врачам скорой, принявшим первичные меры по спасению его жизни. Новый пост политика опубликован у него в Instagram.

"Во-первых, пилоты быстро посадили самолет в Омске, несмотря на объявленное "минирование" аэропорта. Во-вторых, пришедшие сотрудники медслужбы аэропорта и приехавший за ними реанимобиль не говорили никакого вранья про диабет и т.д., а сразу четко сказали: "Это токсическое отравление", - и зафигачили мне дозу атропина", - отчитался Навальный.

Если бы не своевременное решение пилотов, то уже через час после продолжения полёта он продолжил бы "путешествие в черном пластиковом пакете на последнем ряду кресел, наводя ужас на пассажиров, идущих в туалет".

Напомним, 23 сентября врачи берлинской клиники "Шарите" выписали Навального из стационара. Всего оппозиционер находился на лечении 32 дня, 24 из которых провёл в коме, "отключившись" 20 августа по пути из Сибири в Москву. В инфекционной больнице в Омске, куда его первично доставили, местные специалисты ничего подозрительного в организме политика не обнаружили, заявив, что причиной его недомогания мог стать диабетический криз.

В то же время чуть позднее немецкие специалисты заявили об отравлении Навального боевым токсином из рода вещества "Новичок". Российская власть заявляет о непричастности к инциденту, в связи с чем не видит смысла в возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.