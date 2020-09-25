СМИ: "Аэрофлот" возобновит полеты в Чехию с 1 октября

Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 1 октября собирается возобновить полеты из Москвы в Чехию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий дирекции международного аэропорта Праги.

По словам источника, регулярные рейсы будут осуществляться в Прагу два раза в неделю, по четвергам и субботам. Собеседник агентства утверждает, что власти Чехии выдали соответствующее разрешение. Сообщается, что такое же разрешение получили из Москвы и Czech Airlines, которые с 4 октября возобновят полеты из Праги в Москву по средам и воскресеньям.

Разрешение для "Аэрофлота" пока выдано на две недели, утверждает источник, полеты запланированы на 1, 3, 8 и 10 октября. Ожидается, что оно будет продлено. В Росавиации отказались комментировать информацию.

Россия закрыла границы и прекратила международные авиаперелеты в конце марта из-за эпидемии коронавируса. С 1 августа началось постепенное восстановление авиасообщения. Ранее стало известно, что с 1 октября также будут возобновлены полеты в Грецию.