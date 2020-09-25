Умершего от коронавируса депутата Госдумы Агаева похоронили в Чечне

Депутата Госдумы Ваху Агаеву похоронили на кладбище в родовом селении Рошни-Чу Урус-Мартановского района Чечни, передает РИА "Новости".

На том же кладбище похоронены родители Агаева. По словам собеседника агентства, в последний путь парламентария проводили сотни человек, в том числе муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев. Собеседник отметил, что депутат пользовался большим уважением среди жителей района за широкую благотворительную деятельность и помощь в послевоенный период, на его счету множество восстановленных и вновь построенных объектов, среди которых мечеть, медресе, интернат, ремонт дорог, газификация сел.

Депутатские полномочия Агаева планируют прекратить 29 сентября на заседании Госдумы.

Агаев умер 23 сентября в возрасте 67 лет от коронавируса.