Кабмин одобрил законопроект о новом расчете МРОТ и прожиточного минимума

Правительство одобрило законопроект, изменяющий принцип расчета величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда"" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - сообщили в кабмине.

Напомним, Минтруд предлагает перейти к расчету прожиточного минимума и МРОТ по процентному соотношению медианного дохода за предшествующий год, а не по потребительской корзине. Пудов отметил, что в 2021 году значение прожиточного минимума может составить 11 653 рубля, а МРОТ – 12 792 рубля.