СК объявил о завершении расследования дела Галяминой по "дадинской" статье

В Следственном комитете сообщили о завершении расследования в отношении московского муниципального депутата Юлии Галяминой.

Следователи заявили, что провели "значительный объем следственных и процессуальных действий", которые подтверждают, что действия Галяминой "были направлены на неоднократное пренебрежение нормами административного законодательства и носили умышленный характер". По их словам, в ходе следствия были допрошены более 60 свидетелей, изъяты видео с камер наблюдения, "проведена сложная судебная лингвистическая экспертиза". Дело направили в прокуратуру.

В сентябре Галяминой предъявили окончательное обвинение по "дадинской" ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митингов). Ее обвиняют в призывах к участию в несанкционированной акции против поправок в Конституцию, которая прошла 1 августа.

Напомним, что статья, по которой привлекли к уголовной ответственности Галямину, неоднократно подвергалась критике со стороны таких институций, как, в частности, президентский Совет по правам человека и Конституционный суд. Несмотря на даже публичную критику Владимиром Путиным приговора активисту Константину Котову, ставшему вторым в истории осужденным по "дадинской" статье, последний до сих пор находится в местах лишения свободы.